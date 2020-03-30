‫اجراءات استثنائيّة لتسهيل تنقّل الفلاحين والعملة بالقطاع‬

أعلنت كل من وزارة الدّاخليّة ووزارة الفلاحة والصّيد البحري والموارد المائيّة في بلاغ مشترك لهما مساء اليوم الاثنين، أنه تمّ إعتماد إجراءات إستثنائيّة ابتداءً من اليوم تهدف إلى تسهيل تنقل الفلاحين والعملة الفلاحيين مع الحرص على تفادي الازدحام والاحتكاك والعمل على تقليص عدد المتنقلين قدر الامكان.

وتشمل الإجراءات الإستثنائيّة أساسا الاستظهار بشهادة ممارسة نشاط فلاحي متحصّل عليها من الهياكل المهنيّة الممثلة للفلاحين، وفي صورة تعذّر ذلك يمكن الاستظهار بإحدى الوثائق التّالية المثبّتة لمزاولة النّشاط الفلاحي:

- بطاقة تعريف وطنيّة تتضمّن صفة فلاح أو عامل فلاحي أو بحار في خانة المهنة.

- شهادة ملكيّة أو عقد كراء أرض فلاحية.

- معلوم الجولان الفلاحي.

- شهادة تلقيح لصغار المربين.

- شهادة تصرّف من العمدة.

- أصول التزويد بالخضروات من سوق الجملة . »Quittance »

- رخصة الصيد بالنسبة للبحارة.

- وصل نقل الأسماك للأسواق.

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