‫الافراج عن جميع الموقوفين من جماهير الافريقي‬

أعلن المحامي التومي بن فرحات في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن جميع جماهير النادي الإفريقي.

وللإشارة فقد تم مساء السبت المنقضي، إيقاف أكثر 200 شخص من جماهير النادي الأفريقي على خلفية المواجهات التي رافقت التحرك الاحتجاجي الذي نظمته بعض الجماهير في محيط وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم وقد أفرج عن أغلبهم ليلة السبت وتم الاحتفاظ بـ8 أشخاص فيما أُحيل في حالة تقديم 12 من جماهير الإفريقي.

كلمات البحث :إفراج;الافريقي‬;موقوفين