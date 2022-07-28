‫البنوك تفتح شبابيكها يوم السبت إذا صادف حلول العام الهجري غدًا



أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أنّ البنوك ستفتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 30 جويلية 2022 من التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار في صورة موافقة اليوم الأوّل من السنة الهجرية 1444 يوم غد، الجمعة 29 جويلية 2022.

وأضاف البنك أنّ فتح شبابيك البنوك سيكون لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

وأكّد البنك أنّه سيفتح بدوره شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع يوم السبت، وفق نفس التوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

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