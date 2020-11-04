‫الداخلية تعلن عن ضياع طفل

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، عن فقدان طفل غادر منزل عائلته إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 30 أكتوبر 2020 يُدعى « أسامة بن بدر الدين بم محمد صالح البدري »، تونسي مولود سنة 2008، قاطن 14 نهج 3272 السيدة تونس العاصمة.
ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصه الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:
71.341.666
71.571.264
71.566.977
أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.
كلمات البحث :الداخلية;ضياع;طفل
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