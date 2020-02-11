‫الرسام أشرف النمري يهدي رئيس الجمهورية لوحة من إنجازه

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، بقصر قرطاج الرسام التونسي الشاب أشرف النمري.

وأكّد رئيس الدولة خلال اللقاء على دعمه المتواصل للشباب المبدع وخاصّة لذوي الاحتياجات الخصوصية، لما تحتاجه هذه الفئة من دعم من قبل الدولة.

وعبّر سعيّد عن سعادته باللوحة الفنية التي أهداها له الفنان أشرف النمري والتي تعكس إبداعا كبيرا وتمكّنا من تقنيات الفنّ التشكيلي.

ومثّل اللقاء مناسبة وجّه خلالها رئيس الجمهورية رسالة إلى الشباب التونسي للإيمان بقدراتهم على تجاوز الصعاب وبذل قصارى الجهد للعمل والتميز.

كلمات البحث :أشرف النمري;رئيس الجمهورية;لوحة