‫الليلة: أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في بعض المناطق‬

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم السبت، أن هناك خلايا رعدية تنشط الآن بالكاف، غرب سليانة وجنوب باجة وجندوبة، وتكون الأمطار متفرقة عموما مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ومن المنتظر أن تشمل شمال القصرين تدريجيا.

كما كان متوقعا تراجع نسبي في الحرارة وكنا معنيين بمستويات قريبة من المعدلات العادية لهذه الفترة.

وأشار معهد الرصد الجوي إلى وجود خلال خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة في بداية الليلة القادمة بالمرتفعات ثم بعض السحب لا غير.

تكون الحرارة عموما بين 27 و32 درجة وتصل الى 34 بالجنوب الغربي.

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