‫شركة النقل بتونس: النقل مجاني إلى مراكز التلقيح بعد غدٍ الأحد

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّ شركة النقل بتونس ستتولى إعداد برمجة خاصة بواسطة الحافلات لتأمين عملية نقل المواطنين المعنيين إلى مراكز التلقيح المحدثة يوم الأحد القادم بإقليم تونس الكبرى وذلك على غرار ما تمّ القيام به يوم الأحد الفارط 8 أوت 2021. وسيتم لاحقا الإعلام بهذه البرمجة.

وذكّرت شركة النقل بتونس بأنّ التنقل على هذه الخطوط سيكون بصفة مجانية لفائدة المواطنين المعنين بالتلقيح ، مؤكدة على ضرورة التقـيّـد بارتداء الكمّامات.

يُشار إلى أن الشريحة العمرية المعنية بالتلقيح يوم الأحد 15 أوت الجاري، هي بين 18 و 39 سنة.

كلمات البحث :النقل;تلقيح;شركة النقل بتونس