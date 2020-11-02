‫وزارة الصحة: 33 وفاة و791 إصابة جديدة بالكورونا في يوم واحد‬

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ يوم 1 نوفمبر 2020 تسجيل 33 حالة وفاة و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1973 تحليلا.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 1381 حالة، والعدد الجملي للإصابات إلى 61906 إصابات، منذ شهر فيفري 2020.

كما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم بالمستشفيات 1361 شخصا، 234 منهم بأقسام العناية المركزة، و105 تحت جهاز التنفس الإصطناعي، فيما بلع العدد الجملي للمرضى الذين تمّ التكفل بهم بالمستشفيات إلى غاية يوم أمس 2852 شخصا.

وقد بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة إلى غاية يوم أمس الأحد، 84%، فيما بلغت نسبة إشغال أسرّة الأكسجين، 66%.



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