‫وزارة النقل تعد مشروع قانون ينظم استغلال طائرات الدرون‬

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إعداد مشروع أمر حكومي يهدف إلى ضبط القواعد الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجهة عن بعد والشروط المتعلقة باستغلالها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي بخصوص هذا النوع من الطائرات ودفعا لفرص الاستثمار والتجديد وفق لمتطلبات السلامة التي تفرضها الإتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.

ودعت الوزارة كافة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني وإبداء الرأي بخصوص أحكامه .

واعتبرت الوزارة أن نشر مشروع الأمر الحكومي يندرج في إطار تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية في اعداد النصوص القانونية مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل واللوجستيك.

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