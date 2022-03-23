1 أفريل إضراب عام في الإعلام العمومي

أعلن نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، عن إقرار اضراب عام في التلفزة التونسية، ووكالة تونس افريقيا للأنباء، وسنيب لابراس، يوم غرة أفريل القادم.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، على خلفية ما اعتبره عدم اكتراث السلطة بإضراب أعوان التلفزة التونسية وسعيها للسيطرة على الخط التحريري للقناة.

وقال الجلاصي إن تراتيب الإضراب وتفاصيله ستصدر في بيان توضيحي للمكتب التنفيذي في وقت لاحق.

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