1 جوان: استئناف الدروس الجامعية باستثناء طلبة التعليم الطبي



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى في ندوة صحفية ظهر اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف العودة الجامعية ابتداء من 1 جوان المقبل، باستثناء طلبة التعليم الطبي (كليات الطب و الأسنان والصيدلة) التي ستكون يوم 11 ماي القادم.

وأكد الوزير أنه سيتم تأمين السكن والطعام للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المسافة المنصوص عليها بالقرار المنظم للسكن الجامعي (مسافة أكثر من 30 كلم عن المؤسسات الجامعية( .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إنهاء امتحانات الدورة الرئيسية و إن أمكن دورة التدارك ومناقشة مشاريع ختم الدروس قبل موفى شهر جويلية 2020، على أن يتم العمل على أن يكون شهر أوت 2020 فترة العطلة السنوية للطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية.

وبين الوزير بأنه سيتم إنهاء امتحانات دورة التدارك عند الاقتضاء قبل موفى شهر سبتمبر القادم، وستنطلق السنة الجامعية الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على أقصى تقدير.

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