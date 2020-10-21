1 نوفمبر: انطلاق التسجيل عن بعد لمناظرة السيزيام وامتحانيْ النوفيام والبكالوريا

أعلنت وزارة التربية يوم أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن انطلاق عمليات التسجيل عن بعد بالنسبة للمترشحين لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية والمترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2021 ابتداء من 1 نوفمبر 2020 والى غاية 30 نوفمبر 2020.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المترشحين لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية التسجيل عبر الموقع الاكتروني www.six.edunet.tn وسحب مطلب الترشح وارفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه 4 ديسمبر 2020.

وبخصوص المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، يتعين عليهم التسجيل عبر الموقع الاكتروني www.neuf.edunet.tn بداية من يوم 1 نوفمبر إلى غاية يوم 30 نوفمبر 2020 وسحب مطلب الترشح وارفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 4 ديسمبر 2020.

وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية فيتعين عليهم إرسال مطلب الترشح وجميع الوثائق المطلوبة إلى المندوبية الجهوية للتربية عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه 4 ديسمبر 2020.

كما يتم الانطلاق في التسجيل عن بعد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة وكذلك المترشحين بصفة فردية لاجتياز امتحان الباكالوريا، ابتداء من 1 نوفمبر 2020 والى غاية 30 نوفمبر 2020.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتعين على الراغبين في الترشح لاجتياز الامتحان المبادرة بالدخول الى الموقع www.inscription.edunet.tn وسحب مطلب الترشح وارفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وارساله الى إدارة المعهد بالنسبة للمرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020.

امام بالنسبة للمترشحين بصفة فردية فعليهم ارسال المطلب عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في اجل أقصاه 4 ديسمبر 2020.

كلمات البحث :البكالوريا;النوفيام;مناظرة السيزيام