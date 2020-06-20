10 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 19جوان 2020، تمّ إجراء 605 تحليلا مخبريا من بينها 09 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 65515.

وقد تم تسجيل15 تحليلا إيجابيا، من بينها 10 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و05 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1156 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1017 حالة شفاء و50 حالة وفاة و89 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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