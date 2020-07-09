10 إصابات جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 08 جويلية 2020، تمّ إجراء 1131 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 75539.

وقد تم تسجيل 12 تحليلا إيجابيا من بينها 10 حالات إصابة جديدة وافدة و02 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1231 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1055 حالة شفاء و50 حالة وفاة و126 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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