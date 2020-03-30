10 وفيات بفيروس كورونا في تونس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى حدود اليوم الاثنين، إلى 10 أشخاص موزعة على 8 ولايات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

وفيما يلي الولايات التي ينحدر منها المتوفون:

03 صفاقس

01 سوسة

01 أريانة

01 الكاف

01 المهدية

01 تطاوين

01 بنزرت

01 باجة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت بتاريخ 29 مارس 2020، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 447 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 234 تحليلا، مخبر معهد باستور 213 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 362 حالة مؤكدة من بين 3752 تحليلا جمليا.

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