10 وفيات و840 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 27 سبتمبر 2021، تسجيل 10 وفيات و840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 11177 تحليلا مخبريا.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 7.52 بالمائة.

وارتفع العدد الجملي للمتعافين من الفيروس إلى 24842 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية المكتشفة 706314 شخصا.

ويُقيم حاليا 1545 مريضا بالكوفيد-19 في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 295 بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و87 تحت التنفس الاصطناعي.

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