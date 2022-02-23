10.89 % نسبة إيجابية تحاليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، انخفاض إيجابية تحاليل فيروس كورونا إلى 10.89 بالمائة، بعد تسجيل 2154 إصابة جديدة من مجموع 19773 تحليلا مخبريا.

كما تم في اليوم ذاته تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالوباء ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 27592 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1196 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 226 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 50 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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