100 مؤسسة تونسية ستستفيد من برنامج لإنعاش السياحة تدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن 100 مؤسسة تشتغل في المجال السياحي بتونس ستستفيد من دعم مالي يندرج في إطار برنامج « إنعاش السياحة » الذي أطلقته كل من مؤسسة « انباكت » الألمانية ومؤسسة » توي كار » الهولندية بهدف مساعدة المؤسسات السياحية التونسية على مجابهة جائحة كورونا والتأقلم مع الوضع الصحي الراهن .

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين هذه المؤسسات من تحسين قدرتها على الابتكار والحفاظ على الوظائف وتعزيز التعاون الدولي مع السوق الأوروبية.

ويوفر البرنامج أيضا للمؤسسات المختارة فرصة للاستفادة من دورات تكوينية موجهة فضلا عن دعم مالي مباشر بقيمة 9 آلاف أورو لكل مؤسسة.

كما يرمي هذا البرنامج إلى مزيد تعزيز المشاريع السياحية الحالية في تونس الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية وتحقيق أهدافها ويمكن للمؤسسات السياحية المهتمة بهذا البرنامج تقديم ملفاتها من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/TRPTunisia وتبقى التطبيقات مفتوحة إلى غاية يوم 27 أكتوبر2021 لتقبل الملفات .

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