1004 مخالفة اقتصادية في اليومين الأولين من رمضان



رفعت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال يوميْ 2 و03 أفريل 2022، 1004 مخالفة اقتصادية بعد القيام بـ 6020 زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل.

وقد توزعت هذه المخالفات بصفة أساسية على قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والمواد المدعمة.

أما من حيث الممارسات فقد تعلقت 54% من هذه المخالفات المسجلة بالممارسات الاحتكارية وعدم احترام الأسعار، و 44% بالاخلال بشفافية المعاملات ، و2 % بالتلاعب بالدعم.

كما تم حجز الكميات التالية:

- 3073 لتر من الزيت النباتي المدعم

- 119 قنطار من الفرينة المدعمة والسميد

- 4400 كغ بطاطا

- 1700 كغ من مادة الفلفل

- 598 كغ من مادة الطماطم

- 142 كغ من الأرز

- 337 كغ سكر مدعم

- 30 طن اسمنت و5130 قطعة آجر

وقد تم تسخير 311 فريق مراقبة منها 173 فريق مراقبة مشتركة ومعاضدة أمنية في مختلف الولايات خاصة بمشاركة مصالح الشرطة والحرس البلدي والأمن.

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