1005 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد مصابي فيروس كورونا في الوسط المدرسي بلغت 1005 حالة، 441 تلميذا و436 في صفوف المربين و96 شخصا من أعوان التأطير و32 شخصا في صفوف العملة.

وكشفت الوزارة بأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغت 2662 حالة موزعة بين 1874 في صفوف التلاميذ و588 عند المربين و143 حالة لدى اعوان التأطير و57 للعملة.

وبلغت نسبة الاصابات في الوسط المدرسي 0.04 بالمئة.

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