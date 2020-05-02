1009 إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 11 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 01 ماي 2020، تم إجراء 529 تحليلا مخبريا، من بينها 110 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 24055 تحليلا.

وقد تم تسجيل 63 تحليلا إيجابيا، 52 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و11 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1009 حالة مؤكدة من بينها: 323 حالة شفاء و42 حالة وفاة و644 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء أكثر من 10000 شخصا من بينهم 4000 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

كلمات البحث :إصابة;كورونا