101 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 3 ماي 2021، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 11016 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1405 إصابة جديدة بكورونا من جملة 5284 تحليلا مخبريا ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 314152 حالة.

كما تم تسجيل 1966 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 266696 شخصا.

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