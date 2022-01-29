1014 مصابا بكورونا في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، أن 1014 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد يقيمون حاليا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بعد تسجيل 110 حالة إيواء جديدة، 183 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و47 آخرون تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم بتاريخ 27 جانفي الجاري، تسجيل 8660 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 23752 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 36.46 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 26170 شخصا.

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