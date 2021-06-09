103 وفاة بكورونا في تونس في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 8 جوان 2021، تسجيل 103 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 13229 شخصا.

كما تمّ في اليوم نفسه، تسجيل 2102 إصابة جدية بالفيروس التاجي من جملة 8109 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 360285 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 25.92 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 316004 شخصا، بعد تسجيل 1274 حالة شفاء.

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