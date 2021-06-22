105 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 21 جوان 2021، تسجيل 105 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 14223 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 2345 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 387773 شخصا.

كما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 31.63 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 2805 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 496 بأقسام العناية المركزة و115 تحت التنفس الاصطناعي.

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