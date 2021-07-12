106 وفاة و4310 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 11 جويلية 2021، تسجيل 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 16494 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 4310 إصابة بالفيروس من مجموع 12335 تحليلا مخبريا، ليبلغ عدد الحالات المكتشفة 501923 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 4512 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 640 منهم بأقسام العناية المركزة و155 تحت التنفس الاصطناعي.

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