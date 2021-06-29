106 وفاة و5251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 28 جوان 2021، تسجيل 106 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 14843 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 5251 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 14122 ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 414182 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 37.18 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 3117 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 584 بأقسام العناية المركزة و136 تحت التنفس الاصطناعي.

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