107 وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 22 أفريل 2021، تسجيل 107 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 10170 وفاة.

كما تم تسجيل 2205 إصابة جديدة بكورونا من جملة 8105 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 296343 شخصا.

ويُقيم حاليا 2654 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، و485 شخصا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 144 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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