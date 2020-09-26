1087 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم، أنّه تمّ تسجيل1087 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 24 سبتمبر 2020 من ضمن 5165 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14392 إصابة منذ بداية الجائحة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات جراء العدوى بالفيروس 191، بعد تسجيل 6 وفايات جديدة.

وكشفت وزارة الصحّة أنّ 10 معتمديات سجّلت 250 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن ما جعلها تصنّف « HOT SPOT ».

وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 71 مريضا، فيما بلغ عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي 27 شخصا.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا