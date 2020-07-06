11 إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 05 جويلية 2020، تمّ إجراء 450 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 73352.

وقد تم تسجيل 19 تحليلا إيجابيا من بينها 11 حالة إصابة جديدة وافدة و08 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1199 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة و100 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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