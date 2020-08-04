11 إصابة محلية جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 03 أوت 2020، تمّ إجراء 708 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 97245.

وقد تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا من بينهم 19 حالة إصابة جديدة: 11 حالة إصابة محلية و08 حالات إصابة وافدة و04 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1584 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1227 حالة شفاء و51 حالة وفاة و306 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 09 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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