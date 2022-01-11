11 وفاة و4865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 10 جانفي 2022، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و4865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 19924 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 24.42 بالمائة .

كما تم إلى حدود يوم أمس، التكفل بـ453 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بعد إيواء 67 حالة جديدة، 116 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و22 تحت التنفس الاصطناعي.

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