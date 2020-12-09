11.4 مليار دينار قيمة الأموال المهربة من تونس منذ 2015

أعلن أستاذ الاقتصاد وعضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي خلال ندوة صحفية للمنتدى بالعاصمة اليوم الأربعاء، أن حجم الأموال التي تم تهريبها من تونس إلى الخارج منذ سنة 2015 إلى الآن بلغ 4.1 مليار دولار أي حوالي 11.4 مليار دينار.

وبين المتحدّث بأن تهريب العملة بطرق غير مشروعة كان قبل الثورة في حدود 1.6 مليار دولار أي 4.4 مليار دينار.

واعتبر البدوي أن الأموال المهربة بالعملة الأجنبية من تونس كفيل بتمويل التنمية في البلاد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة في الشغل والتنمية.

وانتقد البدوي بشدة المنوال التنموي الحالي الذي اثبت حسب تقديره محدوديته و »لفظ أنفاسه » منذ أكثر من عقد من الزمن، معتبرا أن فشل المنوال التنموي الراهن أدى الى عدم تحقيق الانتعاشة الاقتصادية منذ 2011 بدليل الضعف الكبير في نسب النمو المسجلة لنحو 10 أعوام.

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