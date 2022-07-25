11.8 % نسبة الاقبال على الاقتراع إلى حدود الواحدة بعد الزوال

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية ظهر اليوم الاثنين، أن نسبة الاقبال على الاقتراع على الدستور الجديد بلغت إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 11.8 بالمائة.

وقال بوعسكر إن عملية الاقتراع تجري في تونس بصفة طبيعية جدا دون تسجيل إشكاليات.

وتوقع بوعسكر أن يكون الإقبال كبيرا في الفترة المسائية لأن المراكز ستبقى مفتوحة الى حدود العاشرة ليلا، كما أن الإقبال سيكون أكبر خاصة من قبل فئة الشباب.

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