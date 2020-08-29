111 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 28 أوت 2020، تم تسجيل 111 حالة إصابة جديدة: 96 حالة محلية و13 حالة وافدة و02 حالات بصدد التقصي، و26 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 2372 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 48 (2,4%) مريضا في المستشفيات من بينهم 15 (0,76%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1956 (82,5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 288 (%14,89).

وقد تمّ إجراء 2586 تحليلا مخبريا من بينها 109 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 139527.

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