113 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 29 أوت 2020، تم تسجيل 113 حالة إصابة جديدة: 89 حالة محلية و9 حالات وافدة و15 حالة بصدد التقصي، و14 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 2484 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 543 حالة وافدة و1917 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 53 (2,6%) مريض في المستشفيات من بينهم 15 (0,76%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2042 (82،5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 327 (13 %).

وقد تمّ إجراء 2667 تحليلا مخبريا من بينها 29 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 142194.

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