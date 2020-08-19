113 إصابة جديدة بكورونا منها 105 محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 18 أوت 2020، تمّ إجراء 1710 تحليلا مخبريا من بينها 81 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 117086.

وقد تم تسجيل161 تحليلا إيجابيا من بينهم 113 حالة إصابة جديدة: 105 حالة إصابة محلية و8 حالات إصابة وافدة، و48 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2427 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1395 حالة شفاء 60 حالة وفاة و972 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 26 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى و8 حالات إصابة يقيمون في وحدة العناية المركزة.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1225 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا الجديد منها 449 حالة وافدة و776 حالة محلية و10 حالات وفاة.

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