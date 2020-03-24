114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 23 مارس 2020، تم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة من مجموع 138 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 114 حالة مؤكدة (75 حالة وافدة و39 حالة محلية) من بين 1225 تحليلا جمليا.

وبلغ عدد الحالات التي تم إيوائها بالمستشفى 11 ولاية، مع تسجيل 3 وفيات بكل من صفاقس وسوسة وأريانة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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