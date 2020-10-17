114 وفاة بكورونا في تونس خلال أربعة أيام

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم خلال الأربعة أيام الماضية (من 13 الى 16 اكتوبر 2020)، تسجيل 114 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 626 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتمثل الوفيات نحو 5.28 % لكل 100 ألف ساكن.

كما أعلنت الوزارة أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 5752 اصابة جديدة بكورونا من جملة 15056 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك عدد مصابي كورونا في تونس إلى 40542 شخصا.



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