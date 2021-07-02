114 وفاة و5882 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 1 جويلية 2021، تسجيل 114 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها إلى 15179 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 5882 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 432761 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 31.74 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ3325 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 587 بأقسام الإنعاش و136 بجهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة