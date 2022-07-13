1148 محاولة هجرة غير شرعية خلال النصف الأول من 2022

كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء، عن إحصائية في محاولات اجتياز الحدود التونسية من أول السنة إلى غاية 30 جوان 2022.

وأبرز المصدر ذاته، أن الحدود التونسية البحرية والبرية، شهدت الستة الأشهر الأولى من السنة الحالية 1148 محاولة هجرة غير شرعية شارك فيها 9878 مهاجرا غير نظامي، أكثر من نصفهم أجانب والمقدر بـ6365 شخصا.

وأوضحت الاحصائيات أنه تم تسجيل 865 محاولة اجتياز للحدود البحرية شارك فيها 9111 مهاجرا غير نظامي، في حين سجلت الحدود البرية 283 محاولة اجتياز شارك فيها 767 مهاجرا.

وأوضح المصدر نفسه، بأن مشاركة الإناث من التونسيات في محاولات الهجرة بلغت 135 أنثى برا وبحرا.

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