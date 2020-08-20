116 إصابة جديدة بكورونا 97 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 19 أوت 2020، تمّ إجراء 2107 تحليلا مخبريا من بينها 34 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 119193.

وقد تم تسجيل 133 تحليلا إيجابيا من بينهم 116 حالة جديدة : 97 حالة محلية و19 حالة وافدة، و17 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للحاملين للفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2543 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1397 حالة شفاء 63 حالة وفاة و1083 حالة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1342 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 466 حالة وافدة و874 حالة محلية (65%) و13 حالة وفاة (%1) وقد بلغ العدد الجملي للمرضى اللذين تم ايواؤهم بالمستشفيات 309 (%23).

ويقع التكفل حاليا بـــ 36 مريضا في المستشفيات من بينهم 6 مرضى باقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1078 (80%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 119 (9%).



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