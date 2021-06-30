116 وفاة و5921 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 29 جوان 2021، تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 14959 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 5921 إصابة جديدة بالوباء من مجموع 16050 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 420103 شخصا.

وقد ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 36.89 بالمائة.

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