كورونا: 1162 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 10.53 %

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كورونا: 588 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 9% أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 28 ديسمبر 2021، تسجيل 588 إصابة ...

كورونا: ارتفاع نسبة التحاليل اليومية الإيجابية إلى 15.29% سجلت تونس بتاريخ أمس 24 سبتمبر 2021، 12 حالة وفاة بفيروس كورونا و1182 إصابة جديدة. ووفق ا ...

9 وفيات و1142 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 14 سبتمبر 2021، تسجيل 9 وفيات جراء فيروس كور ...

كورونا: نسبة التحاليل الإيجابية تنخفض إلى 2.84 % أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنّ نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لفيروس كورونا المس ...