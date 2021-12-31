كورونا: 1162 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 10.53 %

اخر تحديث : 31/12/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تونس

شهد عدد مصابي فيروس كورونا ارتفاعا كبيرا، حيث تم بتاريخ 29 ديسمبر 2021، تسجيل 1162 تحليلا إيجابيا من مجموع 11039 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 10.53 بالمائة.
كما تم في التاريخ ذاته تسجيل 2 حالات وفاة، فما سُجلت 194 حالة شفاء جديدة من الفيروس.
ويتم حاليا التكفل بـ271 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 70 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و11 تحت التنفس الاصطناعي.


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