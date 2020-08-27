117 إصابة جديدة بكورونا 110 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 26 أوت 2020، تم تسجيل 117 حالة إصابة جديدة: 110 حالة محلية و03 حالات وافدة و04 حالات بصدد التقصي، و19 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 2122 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 512 حالة وافدة و1604 حالة محلية (75،5%) و23 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 48 (2,75%) مريضا في المستشفيات من بينهم 10 (0,63%) مرضى بأقسام العناية المركزة.

ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1741 (82،5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 222 (14،7 %).

وقد تمّ إجراء 2589 تحليلا مخبريا من بينها 118 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 133944.

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