11715 شخصا تلقّوا اللقاح ضدّ كورونا يوم أمس الأحد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن 11715 شخصا تلقّوا اللقاح ضدّ فيروس كورونا يوم أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للملقحين إلى 154647 شخصا.

كما بلغ العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية إلى 8363 شخصا.

جدير بالذكر بأن العدد الإجمالي للمسجّلين في منظومة إيفاكس 1055590شخصا.

ودعت وزارة الصحة في بلاغ لها، كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض .

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