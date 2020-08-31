118 إصابة جديدة بكورونا 109 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 30 أوت 2020، تم تسجيل 118حالة إصابة جديدة: 109 حالة محلية و9 حالات وافدة ، و19 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 2602 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 549 حالة وافدة و2031 حالة محلية (78%) و27 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 51(2,4%) مريض في المستشفيات من بينهم 17 (0,8%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2148 (82،5%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 353 (16،7 %).

وقد تمّ إجراء 1848 تحليلا مخبريا من بينها 68 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 144042.

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