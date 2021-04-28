119 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 27 أفريل 2021، تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 10563 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل، 1729 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 305313 إصابة بكورونا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2791 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، فيما بلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 523 مريضا وعدد المرضى تحت جهاز التنفس الإصطناعي 150 حالة.

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