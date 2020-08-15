120 إصابة جديدة بكورونا 116 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 14 أوت 2020، تمّ إجراء 1494 تحليلا مخبريا من بينها31 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 111517.

وقد تم تسجيل 142 تحليلا إيجابيا من بينهم 120 حالة إصابة جديدة: منها 116 حالة إصابة محلية و4 حالات إصابة وافدة و22 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2023 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1327 حالة شفاء و54 حالة وفاة (لدى حالة إصابة مسجلة سابقا كان مقيما بالعناية المركزة) و642 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 24 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.



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