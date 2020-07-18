12 إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت 18 جويلية 2020،، أنه بتاريخ 17 جويلية 2020، تمّ إجراء 636 تحليلا مخبريا ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 83054.

وقد تم تسجيل 12 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة جديدة وافدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1348 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1095 حالة شفاء و50 حالة وفاة و203 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 03 حالات إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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